Diocesi: Progetto Policoro Bari-Bitonto, due incontri per “Generazione T: Talenti al Lavoro, Talenti all’Opera”

“I due incontri rappresentano un percorso per chi si affaccia al mondo lavoro e per chi, pur inserito, vuole approfondire alcuni temi”, ma soprattutto l’iniziativa “punta non solo alla ricerca dei talenti ma anche a rendere consapevoli i partecipanti dei talenti che già possiedono” per valorizzarli nel lavoro. Così Tommaso Cozzi, referente del Progetto Policoro e direttore dell’Ufficio mondo sociale e del lavoro della diocesi di Bari-Bitonto, presenta “Generazione T: Talenti al Lavoro, Talenti all’Opera”, promosso dal Progetto Policoro della diocesi pugliese, in collaborazione con Escogita. Il programma prevede due incontri che, a partire dalle 9, si terranno presso il seminario diocesano di Bari. Sabato 28 settembre saranno trattati i temi “Curriculum: strumenti e suggerimenti”, “Il colloquio: approccio e gestione” e “Organizzazione e relazioni di lavoro”. “La seconda giornata – dice Cozzi -, il 5 ottobre, sarà dedicata alla parte esperienziale, con l’intervento di imprenditori, formatori e presidenti di cooperative, perché l’approccio teorico-pratico è fondamentale”. Gli incontri sono rivolti ai giovani dai 19 ai 30 anni e saranno l’occasione per avvicinarli “ai temi della formazione, del lavoro, della cooperazione e della creazione d’impresa alla luce del Vangelo”, conclude.