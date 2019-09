Cultura: domani la Giornata europea delle lingue. Pinocchio in 240 idiomi, “libro non religioso più tradotto di tutti i tempi”

(Bruxelles) “Dante è considerato il padre della lingua italiana”; “le avventure di Pinocchio”, una delle opere iconiche della letteratura per bambini di tutti i tempi, “è stata pubblicata per la prima volta in lingua italiana” ed “è stata adattata in oltre 240 lingue in tutto il mondo. Ciò lo renderebbe probabilmente il libro non religioso più tradotto (e letto) di tutti i tempi”; “l’Accademia della Crusca fondata a Firenze nel 1583 è la più antica accademia linguistica del mondo”. Tre sottolineature inerenti la Giornata europea delle lingue che viene tradizionalmente celebrata dal 2001 e organizzata – il 26 settembre – congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Gli obiettivi generali della Giornata europea delle lingue sono: “informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue studiate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale”; “promuovere la diversità linguistica e culturale europea, preservarla e favorirla”; “incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita”. Un sito web è dedicato alla giornata con iniziative (ne sono già previste 974, censite in tutti i Paesi d’Europa), giochi, curiosità.