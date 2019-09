Card. Newman: Roma, venerdì 27 settembre conferenza alla Chiesa Nuova con il card. Ravasi in vista della canonizzazione

Il prossimo 13 ottobre, durante il Sinodo sull’Amazzonia, verrà canonizzato il card. John Henry Newman (1801-1890), teologo, filosofo, già presbitero anglicano passato al cattolicesimo e fondatore dell’Oratorio di San Filippo Neri in Inghilterra. In vista della canonizzazione, la Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Roma intende approfondirne l’avventura umana e credente con una conferenza dal titolo “John Henry Newman. Dall’ombra alla luce”, che si terrà a Roma alla Chiesa Nuova (Sala Ovale) venerdì 27 settembre, alle 17 (ingresso libero). Interverranno per l’occasione Fortunato Morrone (Istituto Teologico Calabro) con una relazione dal titolo “Vivere è rinnovarsi. L’appassionante cammino credente di J. H. Newman”; Nicolas Steeves (Pontificia Università Gregoriana) che tratterà il tema “J. H. Newman: immaginifica santità”; Rocco Pezzimenti (Università Lumsa) che esporrà il tema “Newman e il problema della storia”. A svolgere la relazione conclusiva sarà il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura e successore del card. Newman nella diaconia di San Giorgio in Velabro.