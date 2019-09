Allattamento: Samengo (Unicef), “nel 2018 oltre 31.500 nati in Ospedali riconosciuti ‘Amici dei bambini’ in Italia”

“Nel 2018, oltre 31.500 bambini, il 7% dei nati in Italia su un totale di 449.000, sono nati negli Ospedali riconosciuti dall’Unicef e dall’Oms ‘Amici dei bambini’. Questi neonati e le loro madri hanno quindi beneficiato dei migliori standard di assistenza in materia di parto e allattamento”. Lo ha ricordato Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia, in apertura del “XIV Incontro della Rete Insieme per l’allattamento – L’empowerment dei genitori favorisce l’allattamento” organizzato a Bergamo da Unicef Italia e Ats Bergamo-Regione Lombardia, con il patrocinio del comune di Bergamo e dell’Università degli studi di Bergamo. “Per questo – ha spiegato Samengo – come Unicef promuoviamo in Italia il programma ‘Insieme per l’Allattamento-Ospedali & Comunità Amici dei bambini’ per diffondere la cultura dell’allattamento e garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata: ad oggi, fanno parte della Rete Unicef in Italia 29 Ospedali e 7 comunità riconosciuti dall’Unicef come Amici dei bambini, 3 corsi di Laurea riconosciuti Amici dell’Allattamento e oltre 820 Baby Pit Stop, spazi dedicati a tutte le famiglie in cui poter prendersi cura dei propri bambini” .

“L’allattamento – ha proseguito il presidente di Unicef Italia – è il modo più efficace ed economico per garantire a un bambino il miglior inizio di vita possibile. Promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento è un obiettivo di salute utile ed efficace per tutti, singoli cittadini, strutture e operatori sanitari, che deve coinvolgere via via l’intero tessuto sociale, famiglie, gruppi di volontariato, il mondo dell’istruzione e dell’informazione, i soggetti politici e l’intera comunità”.