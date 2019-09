Società italiana neonatologia: Catania, da domani XXV Congresso nazionale su denatalità, sicurezza, allattamento al seno. “Il neonato al centro del futuro”

Si apre domani a Catania il XXV Congresso nazionale della Società italiana di neonatologia (Sin), in concomitanza con il primo Congresso della Società italiana di neonatologia infermieristica (Sininf). Due importanti momenti di incontro e confronto scientifico e culturale tra i soci, medici ed infermieri. Parola d’ordine, mettere sempre di più “il neonato al centro del futuro”. Fra i temi sul tappeto la denatalità in Italia, “questione non solo economica, ma anche culturale, che va affrontata innanzitutto sostenendo le famiglie prima e dopo la nascita”; il servizio di trasporto d’emergenza neonatale (Sten), fondamentale nel sistema di assistenza materno-infantile; la sicurezza del neonato, in sala parto e durante la degenza ospedaliera post-partum; l’avvio dell’allattamento al seno, un altro dei topic del congresso, al quale sarà anche dedicato un numero speciale di Sin Informa, il magazine della Società. Fitto il programma degli 11 corsi precongressuali gratuiti e dei gruppi di studio. La cerimonia inaugurale, il 26 settembre alle 12, vedrà anche la partecipazione del sindaco di Catania Salvatore Pogliese, del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e dell’arcivescovo Salvatore Gristina. Inoltre, in occasione del 25° dalla nascita della Sin che ricorre proprio quest’anno, verranno conferite alcune speciali onorificenze ai past president che si sono susseguiti negli anni. I premi saranno consegnati dal presidente Fabio Mosca e da Gian Paolo Salvioli, maestro emerito di pediatria. Spazio ai giovani soci con la sessione “Saranno famosi”, alla quale parteciperanno per la prima volta anche circa 150 specializzandi in Pediatria, provenienti dalle 38 Scuole italiane nell’ambito del “Progetto Neonatologia”, lanciato dalla Sin per un maggior coinvolgimento del pediatra in formazione durante il percorso di studi.