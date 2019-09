Salute: Roma, il 26 settembre all’Idi Giornata del ciclamino con esami gratuiti ai malati di sclerosi sistemica

Giovedì 26 settembre 2019 l’Idi (Istituto dermopatico Immacolata) di Roma, in occasione della Giornata del ciclamino 2019, effettuerà, su appuntamento, esami gratuiti ai pazienti che soffrono di sclerosi sistemica. Per potervi accedere o ricevere informazioni sarà sufficiente contattare il numero unico di prenotazione Cup: 06.66464094. “Anche quest’anno – ricorda Annarita Panebianco, direttore sanitario Idi – abbiamo aderito a questa iniziativa promossa da Gils (Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia) mettendo a disposizione le nostre professionalità medico sanitarie”. Il Gils scende in campo con la Giornata del ciclamino 2019: 100 piazze italiane, per un giorno, si coloreranno con i ciclamini per informare, far conoscere la sclerosi sistemica – in modo da favorire una diagnosi precoce che, in molti casi, può davvero salvare la vita – e raccogliere fondi per la ricerca. La raccolta fondi contribuirà a finanziare un bando di concorso di 30mila euro per un progetto di ricerca sulla sclerosi sistemica riservato a un giovane ricercatore che, al 15 aprile 2019, non abbia ancora compiuto i 40 anni; e un progetto da 20mila euro da dedicare a borse di scambio per brevi periodi da uno a tre mesi, da suddividere tra le nove “Scleroderma Unit” promosse da Gils. Info su www.sclerodermia.net.