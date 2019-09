Rai Vaticano: il Sinodo per l’Amazzonia al centro della prossima puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”

“La Chiesa in Amazzonia non può sbagliare. C’è bisogno non di una Chiesa europea, trasportata, diciamo così, in Amazzonia, ma di una Chiesa dal ‘volto amazzonico’”. A parlare è il card. Claudio Hummes, relatore generale del Sinodo che si terrà in Vaticano dal 6 al 27 ottobre. Il card. Hummes sarà protagonista del servizio di apertura della nuova puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda domenica 29 settembre alle 00.40 su Rai Uno. “Le parole chiave sono vita, territorio e dialogo culturale – sottolinea il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi –. Una Chiesa che ha un ruolo profetico, che lancia un messaggio sempre uguale, quello evangelico, ma in un contesto nuovo”. E a sostegno dell’assemblea sinodale, l’arrivo a Roma della “Laudato si’ Generation”, la rete internazionale di giovani cattolici che grazie a internet sta raccogliendo adesioni in tutto il mondo. “L’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ è per noi una bandiera, grazie a internet, da issare in ogni angolo del mondo – spiega a Rai Vaticano Tomas Insua, direttore esecutivo del Global Catholic Climate Movement –. La parola d’ordine è ‘conversione’, nella dimensione spirituale, nello stile di vita, nella sfera pubblica. Un cambiamento di cuore. Ma anche gesti concreti. Il movimento ha lanciato, tra le diocesi e le organizzazioni cattoliche, una campagna di disinvestimento dai combustibili fossili che oggi ha raggiunto la cifra di 11 trilioni di dollari”. Nella puntata ci sarà spazio anche per il bilancio del recente viaggio apostolico di Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Maurizio. Nella puntata anche l’annuncio di un summit in Vaticano a febbraio 2020, dedicato all’intelligenza artificiale, alla robotica e alle loro implicazioni etiche nella vita quotidiana, a cui il Papa ha già annunciato la sua presenza.