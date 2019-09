Papa Francesco: guerra Falkland/Malvinas, riceverà vescovi inglesi e argentini. Restituzione all’Argentina della Statua di Nostra Signora di Luján di Port Stanley

Papa Francesco riceverà mercoledì 30 ottobre i vescovi delle forze armate del Regno Unito e dell’Argentina a Roma, dove si scambieranno la statua di Nostra Signora di Luján che fu portata nel Regno Unito alla fine della guerra delle Falkland. La statua originale della Vergine Maria, Patrona dell’Argentina, verrà restituita in Argentina mentre una copia realizzata dagli argentini verrà portata alla Cattedrale cattolica di San Michele e San Giorgio ad Aldershot. Quando le truppe argentine invasero le Isole Falkland nell’aprile 1982 – informa una nota della Conferenza episcopale inglese – portarono con loro la statua, una copia dell’originale del 1630, che si trova nella Basilica di Lujan in Argentina. La statua fu lasciata dalla truppe argentine nella chiesa di Port Stanley. Gli inglesi la presero, la portarono su un trasporto militare nel Regno Unito e trovò casa nella Cattedrale militare cattolica di San Michele e San Giorgio ad Aldershot. È rimasta lì da allora come luogo di preghiera offerta ai caduti di entrambe le parti. Subito dopo la sua installazione come vescovo delle forze armate inglesi, mons. Paul Mason fu contattato dal suo omologo argentino, vescovo per le forze armate in Argentina, mons. Santiago Olivera, che chiese la restituzione della statua, dato che un gruppo di fedeli devoti a Nostra Signora di Lujan, era ansioso di vederla tornare. Fu fatta anche l’offerta di donare in cambio una copia per la cattedrale di Aldershot. Il vescovo inglese Mason ha accettato “con gratitudine”.

Papa Francesco riceverà entrambi i vescovi con le due statue in Piazza San Pietro mercoledì 30 ottobre, dopo l'incontro annuale dei vescovi militari a Roma. "È stata una storia intrigante che mi ha coinvolto appena sono diventato vescovo delle forze armate. Ho immediatamente capito che si trattava di una buona opportunità, non solo per la restituzione della statua, ma anche per dimostrare una comunione nella fede tra due Paesi che hanno sperimentato la divisione politica. Ho incontrato il vescovo Santiago per discutere del ritorno della statua – spiega mons. Mason – e non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo a Roma in ottobre per lo scambio quando il Santo Padre benedirà entrambe le statue". La guerra delle Falkland (in inglese Falklands War; in spagnolo Guerra de las Malvinas) fu un conflitto militare combattuto tra aprile e giugno 1982 tra Argentina e Regno Unito per il controllo e il possesso delle isole Falkland. Sebbene colto di sorpresa dall'attacco, il Regno Unito organizzò una task force navale per respingere le forze argentine che avevano occupato gli arcipelaghi. Dopo pesanti combattimenti, i britannici prevalsero e le isole tornarono sotto il controllo del Regno Unito. Le conseguenze politiche della guerra furono profonde.