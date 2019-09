Migranti: Raggi (sindaco Roma), “la città trova la sua identità e la sua ricchezza nell’accoglienza”

“Da Roma, città che trova la sua identità e la sua ricchezza nell’accoglienza, parte un messaggio a favore dell’integrazione e dell’inclusione sociale, soprattutto di chi è lontano dalle proprie origini. Abbiamo bisogno di iniziative, come quella presentata oggi, che ci invitano al dialogo e all’incontro con l’altro. Il modello che vede collaborare insieme istituzioni e organizzazioni sociali e di solidarietà è fondamentale per la città, perché permette di essere vicini alle esigenze di tutto il territorio e di difendere i diritti di tutti”. Così la sindaca Virginia Raggi conferma la collaborazione del Comune di Roma al concorso “Un incontro una storia” presentato in Campidoglio questa mattina. “Il concorso – ha spiegato don Benoni Ambarus direttore della Caritas di Roma – è una grande occasione per conoscere molte persone che condividono con noi il loro quotidiano. Per riflettere insieme su quei temi dell’umano che ci permettono di riconoscerci gli uni negli altri. Ascoltare le storie degli altri dà vita a quello che è il viaggio umano per eccellenza, quello della conoscenza e della comprensione di sé, e contribuire a creare un patrimonio culturale indispensabile per una società aperta e accogliente”.

Il concorso è aperto a tutti, suddiviso in fasce di età e in diverse forme narrative. I partecipanti sono invitati a raccogliere le storie di vita di persone che hanno vissuto o stanno vivendo un’esperienza di migrazione e che, attualmente, si trovano a Roma. Le interviste possono essere presentate in forma scritta o di filmato e devono essere svolte sotto forma di racconto. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 20 gennaio 2020 a Caritas diocesana di Roma – Area Pace e Mondialità – Concorso “Un incontro, una storia” (via Casilina, 19 – 00182 Roma).