Diocesi: Padova, con “#ChiAma la missione” una nuova proposta per invitare i giovani a vivere un percorso di formazione missionaria

“#ChiAma la missione” è la nuova proposta che l’ufficio diocesano di pastorale della missione di Padova rivolge ai giovani che hanno vissuto un’esperienza breve in missione o di volontariato che desiderano coinvolgersi in un percorso di discernimento missionario. Il nuovo progetto sarà presentato domani sera, dalle 18.30 alle 21.30, al centro parrocchiale S. Antonio d’Arcella a Padova. Quello di domani è il primo di cinque appuntamenti; i prossimi quattro saranno il 20 novembre (“Osare nuovi passi”), il 14-15 dicembre (“Non sei solo a sognare”), il 15 gennaio (“Il coraggio dell’annuncio”) e il 18 marzo (“Liberi da, liberi di… per andare!”). Per chi invece desidera iniziare ad avvicinarsi al mondo missionario, la diocesi di Padova propone il percorso “Viaggiare per condividere”, che prenderà il via il 24 novembre, con incontri a cadenza mensile, fino a maggio 2020. Chi desiderasse maggiori informazioni su entrambi i progetti può contattare l’ufficio missionario diocesano (tel. 049 8771761, cmd.viaggiare@diocesipadova.it).