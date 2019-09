Diocesi: Molfetta, “Parrocchia missionaria” protagonista del convegno pastorale

“Parrocchia missionaria, Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli” è il titolo del convegno pastorale diocesano che la Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi organizza domani e mercoledì 25 settembre nella parrocchia Madonna della pace a Molfetta. Rivolto a tutti gli operatori pastorali e aperto a tutti i fedeli, il convegno si aprirà domani sera, alle 19.30 con una riflessione di mons. Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, che parlerà de “Le prospettive missionarie della parrocchia”. Mercoledì, sempre alle 19.30, mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta, presenterà la lettera pastorale che accompagnerà il biennio, che sarà caratterizzato dalla visita pastorale alle parrocchie della diocesi pugliese. L’appuntamento, che – da ottobre 2019 a febbraio 2021 – porterà mons. Cornacchia in tutte le realtà parrocchiali del territorio diocesano, si aprirà mercoledì sera con la consegna ad un rappresentante parrocchiale della lampada da accendere nella veglia di preghiera che ogni comunità vivrà in prossimità della visita del vescovo. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming su www.diocesimolfetta.it. In questo contesto prenderà forma l’evento #nessunoescluso, iniziativa del settimanale diocesano “Luce e Vita”, in collaborazione con il Servizio nazionale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, per far conoscere meglio il senso dell’8xmille a sostegno alla Chiesa cattolica attraverso la presentazione di alcune realizzazioni recenti sul piano dell’edilizia di culto, delle opere di carità e delle iniziative culturali.