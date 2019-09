Diocesi: Gaeta, al via il 28 settembre la seconda edizione del corso di formazione “Al Tempio”. Lectio magistralis dell’arcivescovo Vari

Prenderà il via a Gaeta il 28 settembre la seconda edizione del corso di formazione sui beni culturali “Al tempio” con un fitto calendario di incontri: alcuni tecnici dedicati agli operatori volontari su particolari siti d’arte, altri di respiro più ampio per una sensibilizzazione sempre maggiore e una formazione che permetta di meglio apprezzare il patrimonio del comprensorio del Golfo. Al corso interverranno docenti qualificati che affronteranno temi legati alla storia e alla cultura. Si segnalano collaborazioni con l’equipe stabile degli Istituti culturali dell’arcidiocesi di Gaeta, Gennaro Tallini ricercatore dell’Università di Verona, il Centro guide turistiche di Gaeta e le restauratrici Maria Grazia Bottoni e Gabriella La Scala, l’Istituto di musica sacra dell’arcidiocesi di Gaeta. La lectio magistralis, sulla Sacra Scrittura quale luogo in cui la bellezza rivela il volto di Dio, verrà svolta dall’arcivescovo Luigi Vari. Don Gennaro Petruccelli, direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali, afferma: “Ancora una volta i fondi 8xmille che Ante Omnia ha saputo intercettare e meritare, vengono a contribuire alla crescita del nostro territorio, passo necessario propedeutico alla consapevolezza e alla responsabilità di una custodia amorevole e valorizzazione degna dei nostri beni. Energie giovani, idee giovani, entusiasmo e professionalità a servizio dell’arte”. Giovanni De Meo, presidente di Ante Omnia, aggiunge: “Un’occasione importante per ribadire il successo, l’apprezzamento del progetto dello scorso anno e prendere atto dell’importante lavoro già fatto fino ad oggi. Volontari entusiasti, formati e disponibili perché i nostri siti siano aperti sempre, tutto l’anno, a servizio di tutti”. Il corso, gratuito, si compone di 12 appuntamenti che dureranno fino al 17 ottobre. Per iscriversi occorre compilare il modulo disponibile sul sito web dell’arcidiocesi.