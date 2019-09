Diocesi: Caritas Patti, on line il nuovo sito web che coinvolge anche Ufficio Migrantes e Progetto Policoro

Il direttore della Caritas diocesana di Patti, don Leonardo Maimone, con i volontari che gestiranno il sito Internet: Dorotea Attanasio, Andrea Sturniolo, Gabriele Miceli e Chiara Sturniolo

La Caritas diocesana di Patti va on line e si porta dietro anche Migrantes e Progetto Policoro. Il sito web consultabile all’indirizzo www.caritasdiocesanapatti.com nasce con l’intenzione di comunicare e far comprendere agli utenti, in maniera semplice ed efficace, il lavoro e l’operato che la Caritas diocesana porta avanti quotidianamente, ma dice anche delle iniziative dell’Ufficio Migrantes e le attività del Progetto Policoro sul territorio. “È un mezzo di comunicazione non solo con tutta la comunità diocesana, ma anche con tutte le altre realtà che sono interessate a seguire il cammino che la Caritas diocesana propone insieme agli altri uffici, come appunto Migrantes e Policoro”, dice mons. Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti, che loda l’iniziativa e chiede “comunione e intensificazione dei rapporti tra varie associazioni o gruppi che afferiscono alle iniziative della Caritas”. Il vescovo parla di un “servizio prettamente evangelico a beneficio dell’uomo e delle donne del nostro tempo” e auspica che “la conoscenza di quanto si realizza in diocesi susciti poi la partecipazione e anche l’adesione ad impegnarsi in prima persona per alleviare le sofferenze di tanti nostri fratelli e rispondere concretamente alle loro povertà”. Il sito, infatti, ha anche intento formativo “perché i volontari – spiega la Caritas di Patti -, accendendo ad alcune aree a loro riservate, potranno scaricare sussidi, dispense e materiale di vario genere”.

La Caritas diocesana di Patti ha già una propria pagina Facebook, un profilo Instagram, ed un profilo Twitter; ha creato ed aggiorna frequentemente un proprio canale Youtube e si tiene in contatto con i propri volontari ed operatori attraverso le app di messaggistica istantanea Telegram e Whatsapp.