Diocesi: Caritas Firenze, giovedì al convegno “Carità è cultura” si presenta il Rapporto annuale sulle povertà

Sarà dedicato al tema “Carità è cultura” il convegno della Caritas diocesana di Firenze in programma per giovedì 26 settembre, dalle 16 alle 20, nel salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata. Il convegno sarà l’occasione per la presentazione del Rapporto diocesano sulle povertà intitolato “Semi di carità”.

Dopo i saluti dell’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, dell’assessore regionale al welfare, Stefania Saccardi, e della presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida, sono previste alcune comunicazioni sul prossimo anno pastorale da parte di don Fabio Marella, vicedirettore della Caritas diocesana. A seguire, la presentazione del Rapporto sulle povertà, con l’introduzione del direttore della Caritas diocesana, Riccardo Bonechi, e gli interventi di Giovanna Grigioni (Osservatorio Caritas sulle povertà) e Luca Orsoni (area giovani e politiche sociali di Caritas Firenze). In conclusione, Giovanni Palumbo, direttore dell’Istituto degli Innocenti, parlerà di “Buone prassi e sfide educative alla luce dei dati e dell’esperienza”.

Come anticipato dal settimanale “Toscana oggi”, nel Rapporto è stata posta l’attenzione su due focus e sulle loro connessioni: la povertà alimentare e quella educativa.