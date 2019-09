Cambiamenti climatici: Uecoop, in Italia crescita degli impianti fotovoltaici di oltre il 1000% negli ultimi 10 anni

“Con una crescita degli impianti fotovoltaici di oltre il 1000% negli ultimi dieci anni in Italia lo sviluppo dell’energia solare è un caposaldo della lotta all’inquinamento per la difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile”. È quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop), su dati Gse in occasione del summit Onu sul clima a New York. “In Italia – spiega Uecoop – sono in attività 822.301 impianti fra installazioni domestiche e campi solari di grandi dimensioni per una potenza di oltre 20.108 megawatt, mentre nel 2009 c’erano solo 71.288 impianti per 1.144 megawatt”. “Una crescita esponenziale – prosegue la nota – che da una parte ha coinvolto le abitazioni private segnale di una sempre maggiore sensibilità ambientale e dall’altra ha sviluppato nuovi business nell’ambito delle energie verdi con ditte e cooperative per l’installazione di impianti estesi con centinaia di pannelli”. “Intanto sono cresciute di quasi 10mila unità le imprese green in Italia negli ultimi 5 anni – sottolinea Uecoop basandosi su dati della Camera di commercio di Milano – passando da 71mila a più di 80mila realtà con un incremento del 12,7%. Una crescita che vale 532.488 addetti a livello nazionale in particolare nel settore dell’attività di servizi per edifici e paesaggi”. “Nei prossimi 4 anni poco meno del 19% dei nuovi posti di lavoro creati dalle imprese attive in Italia sarà generato da aziende che investono in ecosostenibilità più di quelli del digitale o della filiera del benessere”, evidenzia Uecoop. “L’economia green – conclude la nota – ha un enorme potenziale di sviluppo sia in termini di occupazione che di ricerca con la possibilità di generare crescita sostenibile, benessere e ambiente”.