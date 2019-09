Ue: Draghi al Parlamento europeo fa il punto sull’eurozona. Sassoli sul presidente Bce, “equilibrio e competenza”

(Bruxelles) “Ho ringraziato il presidente della Bce, Mario Draghi, per l’equilibrio, la competenza e l’autorità che ha dimostrato durante tutto il suo mandato e per l’attenzione che ha sempre prestato al ruolo del Parlamento europeo”: lo ha dichiarato David Sassoli, presidente dell’Assemblea Ue, dopo aver incontrato oggi il presidente della Banca centrale europea. Oggi Draghi incontra per l’ultima volta la commissione “problemi economici e monetari” dell’Europarlamento “per discutere della posizione della Bce sulle questioni legate alle politiche monetarie dell’area euro”. Domani, invece, il Parlamento europeo pubblicherà i risultati completi di un Eurobarometro realizzato dopo le elezioni. “Si tratta di uno dei sondaggi quantitativi più esaustivi pubblicati a oggi sull’ultima tornata elettorale europea”.