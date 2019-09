Papa Francesco: all’Ucsi, “non abbiate paura di rovesciare l’ordine delle notizie”. Cita “Lolo”, il primo giornalista laico proclamato beato

“Non abbiate paura di rovesciare l’ordine delle notizie, per dar voce a chi non ce l’ha; di raccontare le “buone notizie” che generano amicizia sociale; di costruire comunità di pensiero e di vita capaci di leggere i segni dei tempi”. È la consegna del Papa all’Ucsi. “Nell’era del web il compito del giornalista è identificare le fonti credibili, contestualizzarle, interpretarle e gerarchizzarle”, ha detto Francesco durante l’udienza di oggi, citando un esempio a lui caro: “Una persona muore assiderata per la strada, e non fa notizia; la Borsa ribassa di due punti, e tutte le agenzie ne parlano”. “Qualcosa non funziona: non raccontare favole, ma cose reali”, l’aggiunta a braccio. “Vi ringrazio perché già vi sforzate di lavorare per questo, anche con documenti come la Laudato si’ , che non è un’enciclica ecologica, ma sociale, e promuove un nuovo modello di sviluppo umano integrale”, l’omaggio del Papa ai presenti: “voi cooperate a farlo diventare cultura condivisa, in alternativa a sistemi nei quali si è costretti a ridurre tutto al consumo”. “Associazioni come la vostra, per continuare a portare frutto, devono saper riconoscere con umiltà e potare i ‘rami secchi’, che si sono seccati proprio perché con il tempo hanno perso il contatto con le radici”, la raccomandazione concreta per il futuro dell’associazione: “Oggi voi operate in un contesto storico e culturale radicalmente diverso da quello in cui siete nati. E nel frattempo si sono sviluppate anche modalità di gestione associativa più snelle e più centrate sulla missione: vi incoraggio a percorrerle senza timore e a riformarvi dall’interno per offrire una migliore testimonianza”. “Il vostro cammino è storicamente legato a quello della Chiesa in Italia”, ha sottolineato il Santo Padre: “e vi accompagnano alcuni padri scrittori della Civiltà Cattolica iscritti all’associazione. Possiate continuare a contare su questi importanti riferimenti”. “Il 12 giugno 2010 la Chiesa ha proclamato Beato il primo giornalista laico, Manuel Lozano Garrido, più conosciuto come Lolo”, ha concluso il Papa: “egli visse ai tempi della guerra civile spagnola, quando essere cristiani significava rischiare la vita. Nonostante la malattia che lo costrinse a vivere ventotto anni sulla sedia a rotelle, non cessò di amare la sua professione. Nel suo ‘decalogo del giornalista’ raccomanda di ‘pagare con la moneta della franchezza’, di ‘lavorare il pane dell’informazione pulita con il sale dello stile e il lievito dell’eternità’ e di non servire ‘né pasticceria né piatti piccanti, piuttosto il buon boccone della vita pulita e speranzosa’. Davvero un bell’esempio da seguire!”.