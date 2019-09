Migranti: Caritas-Migrantes, il 27 settembre a Roma presentazione del XXVIII Rapporto Immigrazione con Bassetti, Redaelli e Di Tora

“Non si tratta solo di migranti”. Ha questo titolo il XXVIII Rapporto Immigrazione, redatto da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, che sarà presentato a Roma venerdì 27 settembre. L’edizione 2019 è dunque ispirata al Messaggio di Papa Francesco per la 105ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà due giorni dopo, domenica 29 settembre, con una celebrazione in piazza San Pietro, presieduta dal Santo Padre.

Il tema del messaggio – “Non si tratta solo di migranti” – ha visto la redazione confrontarsi con una sfida importante nell’ideazione dei contenuti e delle modalità attraverso cui declinare questo concetto così universale.

“Una delle scelte operate con convinzione – spiegano i due organismi della Cei – è stata quella di ‘aprire lo sguardo’, raccogliendo alcune riflessioni e spunti sul tema offerti da diversi testimoni della scena culturale e politica del nostro Paese: da Liliana Segre a Massimo Cacciari a Mario Morcellini”.

Il Rapporto offre anche quest’anno temi e dati volti a mettere in luce i diversi aspetti di vita di un migrante, ovvero di “una persona che si districa fra difficoltà di tipo burocratico, scolastico, giudiziario, sanitario, economico, sociale, ovvero con i problemi della vita quotidiana che affrontano tutti, ma che, nel suo caso, sono forse più complicati che per molti altri”.

Alla presentazione del 27 settembre interverranno, dopo il saluto del presidente della Caritas Italiana, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, Simone M. Varisco della Fondazione Migrantes moderati da Oliviero Forti della Caritas Italiana. I lavori saranno conclusi dal presidente della Fondazione Migrantes, il vescovo mons. Guerino Di Tora.