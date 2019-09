Germania: card. Marx apre l’assemblea dei vescovi. “Il percorso sinodale della Chiesa tedesca non è in pericolo”

Secondo il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), il card. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco-Frisinga, il “percorso sinodale” della Chiesa cattolica in Germania “non è in pericolo”. Lo ha confermato questo pomeriggio nel corso dell’usuale conferenza stampa di apertura dell’assemblea plenaria autunnale della Dbk, che si riunisce fino a giovedì presso i locali del seminario arcivescovile di Fulda. Durante i suoi colloqui a Roma della scorsa settimana, Marx ha evidenziato come non gli sia stato mostrato “alcun segnale di stop”, del cammino sinodale che la Chiesa tedesca vuole affrontare. Il porporato ha precisato, anche rispondendo ad alcune sollecitazioni dei giornalisti presenti, che Papa Francesco lo ha incoraggiato a continuare lungo la strada sinodale. Marx non ha voluto fornire dettagli delle sue conversazioni in Vaticano, perché prima intende informare gli altri 68 vescovi tedeschi, ma ha tenuto a sottolineare che i colloqui di Roma avevano aiutato “a dissipare i malintesi trasformandoli in discussioni costruttive”. Riferendosi alla lettera inviata dal Papa ai “pellegrini tedeschi” del giugno scorso, Marx non ha negato che ci siano pareri discordi all’interno della Dbk, e che a più riprese c’è stato un confronto sia con il cardinale Rainer Maria Woelki, arcivescovo di Colonia, sia con il vescovo di Münster Felix Genn. Per cui Marx si attende discussioni vivaci nel corso della plenaria.

Un tema importante dell’assemblea sarà, ha ricordato il presidente della Dbk, l’ulteriore elaborazione dello scandalo degli abusi a partire dal cosiddetto studio Mhg pubblicato un anno fa. Questa volta la Dbk vuole parlare con i rappresentanti delle organizzazioni delle vittime. Marx ha ricordato che è in discussione un sistema di compensazione diverso per le vittime di abusi, finanziariamente molto più ampio. Altro tema centrale dell’assemblea sarà la politica ambientale alla luce anche del prossimo Sinodo sull’Amazzonia.