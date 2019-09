Diocesi: Cesena-Sarsina, due progetti di servizio civile. Tre posti in Caritas e otto negli oratori accreditati, domande entro il 10 ottobre

È stato pubblicato nei giorni scorsi il nuovo bando del servizio civile universale per la selezione di ragazze e ragazzi che desiderano svolgere attività di solidarietà e cooperazione per la tutela dei diritti sociali, servizi alla persona, salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e culturale. Anche all’estero. C’è tempo fino alle 14 di giovedì 10 ottobre per presentare domanda. La Caritas della diocesi di Cesena-Sarsina, insieme alla Pastorale giovanile, propone due progetti: uno presso la stessa Caritas (3 posti disponibili) e uno presso gli oratori accreditati (8 posti). Il bando è aperto a giovani dai 18 anni compiuti fino ai 28 anni. I progetti durano 12 mesi; ai giovani viene richiesto un impegno settimanale di 25 ore su 5 giorni, con un compenso economico di 439,50 euro mensili. Il progetto Caritas si intitola “Noi per gli altri”: 3 i posti disponibili per il settore assistenza disagio adulto (Centro di ascolto Caritas Cesena). “Cresco con te” è il nome del progetto nato in collaborazione con la Pastorale giovanile, per l’area educazione/animazione minori. Otto i posti disponibili distribuiti per gli oratori di Sant’Egidio, Case Finali, “Il Cantiere-Suore della Sacra Famiglia”, Martorano e presso la Pastorale giovanile. Novità di quest’anno è la modalità di presentazione delle candidature: la domanda sarà indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol. Per accedere ai servizi occorre possedere lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Info a Caritas di Cesena-Sarsina, tel. 0547 22423 (referente Giulia Matassoni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30), serviziocivile@caritascesena.it. I giovani interessati possono anche prendere contatto con la Caritas diocesana per avere informazioni/consulenza su come compilare la domanda, visitare le sedi dei progetti e scegliere quello di maggiore interesse.