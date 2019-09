Ateneo Regina Apostolorum: inaugurato questa mattina il diploma “Donna e Chiesa”

È stato inaugurato questa mattina a Roma all’Ateneo pontificio Regina Apostolorum il diploma in “Donna e Chiesa”, promosso dall’Istituto di Studi superiori sulla donna. Ad aprire la mattinata è stato il rettore, padre José E. Oyarzùn, che ha valorizzato l’interdisciplinarietà e l’interculturalità dell’iniziativa, in linea con le indicazioni della Veritatis Gaudium. Il corpo docente del nuovo corso è formato da 44 professori provenienti da 12 università e altre realtà ecclesiali. Variegato anche il panorama degli studenti – tutti con ruoli di leadership o formativi a livello curiale, diocesano o universitario – che provengono da diversi Paesi come Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Germania, Italia, Malta, Messico e Spagna. La lectio inauguralis è stata tenuta da mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare di Roma. Nel suo intervento, mons. Ruzza ha parlato della valorizzazione della donna nella Chiesa come un’opportunità di rinnovamento e conversione. Anche riconoscendo i molteplici segni di speranza, ha affermato che la strada è ancora lunga. Ha quindi indicato tre ambiti che richiedono attenzione e impegno: il rispetto dei diritti e dignità delle donne, la promozione del contributo delle donne all’interno della Chiesa e la riflessione sulla Chiesa a partire delle categorie femminili. Come ha spiegato Marta Rodriguez, coordinatrice del comitato scientifico del corso, ad ispirare il nuovo indirizzo di studi sono state le parole di Papa Francesco, che nel riferirsi alla questione della donna, afferma spesso che “si tratta di attivare processi”. Il nuovo diploma è stato pensato come un “laboratorio di idee”, un vero cenacolo che – come spiega Rodriguez – “sia capace di mettere insieme libertà e obbedienza, parresia e prudenza, fedeltà e profezia, urgenza e pazienza, custodia del deposito della fede e audacia per superare i condizionamenti culturali e mettersi sulla strada della conversione”.