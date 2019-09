Trenitalia: Roma, alla stazione Ostiense la presentazione del nuovo treno per Lourdes

Lunedì 23 settembre nella stazione di Roma Ostiense è previsto l’arrivo di un treno charter con a bordo rappresentanti Unitalsi e gruppi di pellegrini diretti a Lourdes. Sarà l’occasione per presentare alcuni interventi di restyling realizzati da Trenitalia (Gruppo Ferrovie Italiane) sui treni espressamente dedicati al trasporto di persone con diverse tipologie di disabilità. La società del Gruppo Ferrovie Italiane è l’unica, in Europa, ad avere mezzi ad hoc e mantenerli perché “siano ospitali e confortevoli”. Il treno charter dei pellegrini farà sosta nella stazione di Roma Ostiense dalle 17.47 alle 18.45. Per l’occasione saranno presenti anche i dirigenti di Trenitalia responsabili di questo settore.