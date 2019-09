Terra Santa: Custodia, 26 ottobre a Roma la XII Giornata dei Volontari di Terra Santa

“Accoglienza e fedi”: è il tema del XII incontro delle associazioni di volontariato che sostengono progetti in Terra Santa che si svolgerà sabato 26 ottobre a Roma, presso la Pontificia Università Antonianum. Il tema di questo appuntamento annuale, promosso dalla Custodia di Terra Santa, fa riferimento all’VIII centenario del viaggio di Francesco di Assisi in Oriente e del suo incontro con il sultano al-Malik al-Kamil. “Fede e accoglienza sono dimensioni che toccano l’esistenza quotidiana di chi oggi vive nei luoghi santi e di chi li ha a cuore anche a distanza” spiegano gli organizzatori che hanno messo a punto un programma ricco di eventi. Al mattino sono previste le relazioni “Francesco, ‘pazzo’ di Dio per il mondo” tenuta da padre Giuseppe Buffon, professore di Storia della Chiesa, decano della Facoltà di Teologia presso l’Antonianum, e “Francesco e il Sultano nell’arte” di Rosa Giorgi, storica dell’arte, direttrice del Museo dei Cappuccini, Milano. Nel pomeriggio spazio agli interventi liberi delle Associazioni partecipanti con idee, proposte, richieste per migliorare il servizio in Terra Santa. Seguiranno le testimonianze di Caterina Ferrua, volontaria di Operazione Colomba a Tel Abbas, Libano e dei Commissari di Terra Santa, moderati da padre Francesco Ielpo, Commissario dell’Italia settentrionale. Alle 16.15 l’intervento del Custode, padre Francesco Patton con la messa conclusiva.