Sanità: Cottolengo, le nuove nomine dei direttori generali

Nuove nomine dei direttori generali del presidio sanitario Cottolengo, delle case assistenza e delle scuole al Cottolengo di Torino. Le ha rese pubbliche il padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza, don Carmine Arice. Nomine che hanno valore per un quinquennio. Gian Paolo Zanetta sarà direttore generale del presidio sanitario, suor Elisabetta Carello vice direttrice. Amedeo Prevete guiderà le case assistenza, sua vice sarà suor Maddalena Pellegrino. Il direttore generale delle scuole sarà don Andrea Bonsignori, mentre la vice suor Rosella Busnelli. Accompagnerà il lavoro dei direttori generali e dei vicedirettori un Consiglio di direzione formato sia da religiosi cottolenghini che da laici esperti in materia per “operare le scelte strategiche necessarie perché le Opere della Piccola Casa possano raggiungere gli obiettivi sia in relazione all’orientamento carismatico che alla gestione dei servizi”. “Padre Carmine Arice ringrazia di cuore per la loro disponibilità i nuovi direttori e vice direttori – si legge in una nota – ed esprimere un sincero ringraziamento a suor Maurizia Cardone, suor Liviana Trambaioli e suor Annamaria Perego per il loro lungo e generoso servizio nelle diverse direzioni in cui hanno servito la Famiglia Cottolenghina”.