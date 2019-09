Preti da Derby: Milan-Inter. Mons. Carnevali (milanista), “questa sera si realizzi la parola evangelica degli ultimi che saranno i primi!”

Un augurio e due speranze. Le esprime al Sir mons. Franco Carnevali, parroco della Comunità pastorale della Santissima Trinità d’amore a Monza, tifoso del Milan, in vista del derby Milan-Inter che si gioca stasera. Il “Derby della Madonnina” è valido per la quarta giornata del campionato di calcio di serie A 2019/2020. “L’augurio è che tutto vada per il meglio, che sia una serata di festa per tutti”. Una delle due speranze, invece, del sacerdote è che “sia una bella partita, si giochi bene, ci si diverta”. “La seconda è una speranza evangelica. Il Vangelo ci dice che gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi, attualmente sembra che il Milan sia ultimo rispetto all’Inter. Speriamo che questa sera si realizzi la parola evangelica!”.