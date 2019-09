Papa Francesco ha nominato inviato speciale, Osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, monsignor Marco Ganci, Consigliere di Nunziatura. È nato a Catanzaro, il 16 maggio 1976. È stato ordinato sacerdote il 16 dicembre 2000. Laureato in Diritto Canonico, è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2006. Ha prestato la propria opera nelle rappresentanze pontificie in Bolivia, Grecia, presso l’Unione Europea a Bruxelles e in Kenya.