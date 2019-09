Papa ad Albano: un murales di MauPal lo accoglierà di fronte alla cattedrale

S’intitola Exemplum Omnibus ed è l’omaggio che la città e la diocesi di Albano fanno a Papa Francesco, in occasione della sua visita oggi pomeriggio. È il murales realizzato da Mauro Pallotta, in arte MauPal, street artist romano, che in più circostanze ha rappresentato Papa Francesco in veste di supereroe. L’opera occupa l’intera facciata di un edificio della Curia che si trova di fronte alla cattedrale di San Pancrazio. Stavolta rappresenta Papa Francesco in versione operaio impegano a ripulire il cielo dall’inquinamento prodotto dall’uomo. Il dipinto di grande formato, che è visibile anche dalla adiacente Piazza Pia dove si svolgerà la messa del Papa, sarà presentato al Pontefice dal sindaco della cittadina laziale, Nicola Marini.