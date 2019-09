Colombia: dall’Ue 4 milioni di euro alla Comisión de la Verdad. Padre De Roux (presidente), “forte sostegno”

Quattro milioni di euro dall’Unione europea per l’attività della Comisión de la Verdad, l’organismo, previsto dagli accordi di pace in Colombia, che ha il compito di indagare e fare chiarezza sui crimini condotti da tutte le organizzazioni armate, non solo guerrigliere ma anche paramilitari, e sta cercando di accertare la verità anche sulle persone scomparse. La Commissione per la verità è presieduta dal gesuita Francesco De Roux, che la settimana scorsa ha incontrato a Bogotá l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri, Federica Mogherini. Padre De Roux, contattato dal Sir, commenta così: “Federica Mogherini ha dato un forte sostegno alla nostra ricerca di giustizia, verità e non ripetizione”. Oltre a padre De Roux, per la Comisión de la Verdad hanno partecipato all’incontro Luz Marina Monzón, direttrice dell’Unità di ricerca delle persone scomparse, e Patricia Linares, presidente della Giurisdizione speciale per la pace. “In un contesto difficile, nel quale l’attuale Governo colombiano ha tagliato del 40% il finanziamento per la Comisión de la Verdad – aggiunge il gesuita -, consideriamo molto importante questo sostegno dell’Unione europea, per continuare nella nostra determinazione di raggiungere l’obiettivo finale nella ricerca di giustizia, per consentire che questo processo raggiunga la sua meta. Federica Mogherini ha ascoltato le nostre proposte e il resoconto delle difficoltà”. Padre De Roux ha rilasciato queste dichiarazioni al termine di una celebrazione per la pace presieduta nella chiesa di Maria Addolorata, nel centro di Bogotá, nei pressi del centro commerciale Parkway. Durante la celebrazione il religioso gesuita ha evidenziato “il coraggio delle donne colombiane, che hanno sofferto molto tra i nove milioni di vittime del conflitto”, e si è detto molto colpito dalle donne che “perdonano coloro che le hanno distrutte perché capiscono che il perdono apre alla grazia di Dio”.

Cristiano Morsolin, esperto di diritti umani in America Latina, sostiene che “in controtendenza rispetto alla riduzione del budget del Governo nazionale, questo sostegno dell’Unione europea incoraggia la Commissione per la Verità a proseguire nel cammino di ricerca della pace, oggi molto ostacolata anche da vari settori conservatori, che minacciano una nuova guerra in Venezuela per perpetuare odio e guerra”.