“A Sua Immagine”: sguardo inedito su Leonardo da Vinci, commento al Vangelo con don Goccini e speciale talk sui miracoli

Non c’è fine-settimana senza “A Sua Immagine”. Nelle puntate di oggi, sabato 21, e domani, domenica 22 settembre, su Rai Uno, il programma di informazione religiosa e culturale targato Rai e Cei presenta la figura di Leonardo da Vinci, tra magnificenza artistica e rapporto con la fede. Poi, il commento al Vangelo con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. Lo speciale domenicale sarà dedicato ai miracoli. Il programma, da oltre vent’anni in onda, è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti. “La Vinci di Leonardo” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine”, in onda oggi alle 15.55. Nell’anno in cui ricorrono i 500 anni dalla morte del pittore, inventore e scienziato italiano toscano, la conduttrice Lorena Bianchetti accompagna i telespettatori in un viaggio alla scoperta dell’artista e dell’uomo, approfondendo anche il rapporto con la fede e il Cristianesimo. Nel corso della puntata, interventi di Roberta Barsanti (Polo museale di Vinci), Cristina Acidini (esperta di Leonardo) e Giuseppe Fornari (Università di Bergamo). E, ancora, intervista all’attore Luca Argentero, protagonista del film “Io, Leonardo”. Alle 16.15, spazio a “Le Ragioni della Speranza”: per il commento al Vangelo della domenica don Giordano Goccini si confronta con una famiglia speciale, che si è messa in gioco in un lungo viaggio in bicicletta per incontrare Papa Francesco. “I Miracoli” è invece il titolo della puntata talk di domenica, in diretta dalle 10.30 su Rai Uno. Nello studio di Saxa Rubra, a Roma, ne parlano con la conduttrice Lorena Bianchetti padre Luciano Lotti (Gruppi di preghiera Padre Pio), Alessandro De Franciscis (Bureau des Constation Mèdicales di Lourdes) e la miracolata Delizia Cirolli. Nel corso della puntata, storie di donne, uomini e bambini colpiti dalla sofferenza, ma illuminati dalla grazia e dall’amore del Signore. Alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, linea alla messa, trasmessa in diretta dalla chiesa San Maurizio Martire di Frattaminore (Na), per la regia Tv di Simone Chiappetta e il commento di Elena Bolasco. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” il commento in diretta, alle 12, dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro. Video e informazioni su “A Sua Immagine” sono sempre disponibili sulla piattaforma RaiPlay.it e sul sito Ceinews.it della Chiesa cattolica italiana.