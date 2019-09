Papa Francesco: a Somos Community Care, “contrastare” la “cultura dello scarto” con “coinvolgimento personale”

“Il vostro è un impegno quotidiano volto a contrastare quella cultura dello scarto che domina in molti scenari sociali”. È il saluto rivolto dal Papa ai 650 partecipanti al Simposio sul tema “La famiglia immigrata e le sue esigenze sanitarie”, organizzato da SOMOS Community Care. “Così facendo, voi siete protagonisti di una cura globale della persona che mette a disposizione, con generosità e altruismo, un servizio integrato di medici e operatori socio-sanitari, i quali garantiscono prestazioni di medicina preventiva, di cura e riabilitazione”, l’omaggio di Francesco durante l’udienza in Aula Paolo VI: “Questa solidarietà con i malati è un vero tesoro, ed è un segno distintivo di cura e assistenza sanitaria autentiche, che mettono al centro la persona e i suoi bisogni”. “Da diversi anni, nella città di New York, voi vi dedicate all’assistenza e alla cura sanitaria di coloro che vivono ai margini della società, in condizioni di povertà e disagio sociale”, ha esordito il Papa: “Così diffondete la cultura dell’incontro, dove nessuno è scartato né etichettato, al contrario, dove tutti sono ricercati, perché necessari, per far trasparire il volto del Signore”. “La vostra organizzazione si distingue per l’approccio empatico e di fiducia che riesce a instaurare con i malati e le loro famiglie, attraverso la condivisione della loro vita e avvicinandosi alla loro cultura e lingua, allo scopo di favorire il rapporto umano”, ha proseguito Francesco definendo “lodevole” il “coinvolgimento personale con coloro che assistite”. Un atteggiamento, ha affermato il Papa, da incoraggiare in una società che tende a sviluppare al proprio interno un accentuato individualismo che, unito alla mentalità utilitaristica, produce la globalizzazione dell’indifferenza. Su questa via, ogni soggetto che non rientra nei canoni del benessere fisico, psichico e sociale diventa a rischio di emarginazione e di esclusione”.