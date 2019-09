Elezioni Calabria: Massara (Mcl), “politica non rinuncia a lottizzazioni”

“La notizia diffusa poche ore fa da alcune testate on line, secondo cui la candidatura a governatore della Calabria spetterebbe alla Lega di Salvini, dimostra ancora una volta come la politica non rinuncia al solito metodo della lottizzazione che impedisce di superare le vecchie logiche di spartizione del territorio e del potere”. Lo scrive in una nota Vincenzo Massara, presidente Mcl Calabria, secondo il quale, tutto ciò “continua a alimentare la sfiducia dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni, viste come entità lontane dai bisogni e dalle aspettative della comunità civile, una comunità che non si sente più rappresentata e che, al contempo, si sente esclusa da ogni forma di partecipazione”. Questa regione “che stenta a trovare percorsi di ripresa economica, priva di progetti di sviluppo e di crescita, dove diventa sempre più urgente riannodare i fili di una società sfilacciata e in profonda crisi economica e sociale, non ha bisogno di scelte calate dall’alto, piuttosto ha l’urgente necessità di trovare spazi di confronto e di partecipazione di tutti gli attori sociali di tutti quei corpi intermedi che vivono e offrono il proprio lavoro supplendo quotidianamente alle evidenti carenze delle istituzioni politiche e amministrative”, prosegue Massara. “La nostra regione non ha bisogno di ideologie populiste o sovraniste che rischiano di allontanare il territorio dall’Europa, con cui abbiamo la necessità di dialogare e di trovare spazi di confronto per meglio impiegare i fondi al fine di creare occasioni di sviluppo e di crescita. Abbiamo bisogno di una politica che sappia mettere al centro l’uomo, la famiglia e il lavoro, affinchè si possa ripartire con un progetto serio di sviluppo e si possano creare le condizioni per dare un futuro di speranza e di certezze ai figli di questa nostra terra. Diciamo – la conclusione del presidente Mcl – il nostro no a questo modo di fare politica, continuiamo il nostro lavoro sui territori, dove daremo il nostro giudizio chiaro e deciso su come affrontare la competizione elettorale”.