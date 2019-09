Editoria: Pordenone, sostegno allo sport e diffusione del Vangelo in apertura di “Ascoltare, Leggere, Crescere”

Lunedì 23 settembre al via la rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere”, giunta alla tredicesima edizione, in programma fino al 5 ottobre. Due gli appuntamenti in calendario: un incontro dedicato al sostegno allo sport e alla cultura e la prima presentazione libraria che dà inizio alla “maratona degli autori diffusa” nelle parrocchie del pordenonese. Alle 11, nell’Aula Magna del liceo scientifico statale “E. Torricelli” di Maniago, Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, proporrà un intervento dal titolo “L’Istituto per il Credito Sportivo: banca pubblica tra responsabilità sociale e sostegno allo sport e alla cultura nel mondo”. L’ assessore alla Cultura e allo Sport, Tiziana Gibelli, porterà i saluti dell’amministrazione regionale. Introduce il dirigente scolastico, Piervincenzo Di Terlizzi. Alle 20.30, nella parrocchia di San Giorgio a Pordenone, mons. Roberto Laurita, presenta due volumi a sua firma: “Viva è la tua Parola. Pregare il Vangelo delle domeniche e delle feste” (Editrice Queriniana) e “Per un Vangelo vivo. Le sfide della solidarietà” (Paoline) in conversazione con don Chino Biscontin, direttore della Biblioteca del Seminario di Pordenone. In entrambi i libri mons. Laurita parte dalla sua esperienza di parroco e si confronta quotidianamente con alcune sfide importanti come vivificare le parole del Vangelo nel portarla oggi ai fedeli e sensibilizzare e informare i più giovani nell’iniziazione cristiana.