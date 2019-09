Diocesi: Molfetta, oltre 150 pellegrini sui passi di don Tonino Bello

È ancora possibile iscriversi all’evento “Waiting for… Il Cammino di don Tonino”, organizzato dalla diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi in collaborazione con l’associazione “Il Cammino di don Tonino”, che si terrà domenica 22 settembre. Al momento sono più di 150 i partecipanti: dai giovanissimi agli adulti, in cammino sul primo tratto dell’itinerario, da Molfetta alla Comunità C.A.S.A. Due terzi dei partecipanti sono molfettesi; i restanti provengono non solo dalle altre città della diocesi ma anche da Bisceglie, Andria, Corato e qualcuno da fuori regione. Tra gli iscritti, anche il vescovo mons. Domenico Cornacchia. Quasi un partecipante su tre è un giovane under 35. La giornata sarà articolata in due momenti. Il primo sarà dedicato al cammino vero e proprio. Si partirà dalla cattedrale di Molfetta, dove il raduno è previsto alle 7.15 per giungere, con alcune soste, alla Comunità C.A.S.A. dove sarà consumato il pranzo a sacco. Qui comincerà il secondo momento “Dialoghi su don Tonino”, a cui potranno partecipare anche quanti hanno scelto di non camminare dalla mattina.

A partire dalle 16, gli interventi e le testimonianze di don Francesco de Lucia, assistente della Comunità, Franco De Palo e Rino Basile, collaboratori di don Tonino durante il suo episcopato, Nicoletta Ilaria Chiapperino, vicepresidente della Cooperativa Oasi 2 che attualmente gestisce la Comunità, e un ospite della C.A.S.A.. A seguire, mons. Cornacchia presiederà la messa alle 17.30 e in serata sarà possibile assistere alla performance “Messa laica per don Tonino”, alle 20.30.