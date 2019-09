Diocesi: Matera, per i “Cammini, tra radici e futuro” il 22 settembre concerto del Gen Verde

Prosegue a Matera il 22 settembre, alle 21, in piazza Giovanni XXIII, il progetto “I Cammini tra radici e futuro” con il concerto del Gen Verde. Si tratta di un’iniziativa dell’arcidiocesi di Matera-Irsina a supporto del percorso di Matera Capitale europea della Cultura 2019, coprodotto con l’arcidiocesi dall’associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di Luce” e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, patrocinato dal Pontificio consiglio della Cultura e dall’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei. “From the Inside Outside” è il titolo dello spettacolo e del nuovo concerto del Gen Verde basato sull’omonimo album: uno spettacolo, con video d’impatto che trasformano continuamente gli ambienti e le atmosfere, arrangiamenti potenti ed energici, coreografie capaci di coinvolgere anche il pubblico. Le sonorità dell’album sono un melting-pot di elettronica, rock, K-pop ed etnico, frutto della natura multiculturale della band, tutta al femminile, composta da 20 artiste provenienti da 14 nazioni diverse e costituiscono un’esperienza di integrazione culturale, feconda sia sul piano artistico, sia su quello sociale. Le canzoni in 5 lingue diverse toccano tematiche quali il perdono, il razzismo, la migrazione, ma anche le ferite e il disagio che vivono tanti giovani di oggi: la mancanza di speranza, il bullismo, le dipendenze di ogni tipo. Lo spettacolo musicale “From the Inside outside” si inserisce nel più ampio progetto educativo “Start now” e ha un programma che si sviluppa in più giorni, con un gruppo di circa 170 giovani di Matera dai 14 ai 25 anni. Sono previsti workshop multidisciplinari (canto, danza, percussioni, teatro) rivolti ai giovani: i partecipanti lavorano insieme alle artiste del gruppo come componenti di una stessa squadra, che concluderà il lavoro il 22 settembre con lo spettacolo finale in cui gli stessi giovani affiancheranno il Gruppo Gen Verde.