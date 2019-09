Diocesi: Crotone, il 28 settembre a Santa Severina convegno sulle biblioteche storiche ecclesiastiche

Si svolgerà, sabato 28 settembre 2019, a Santa Severina nel polo culturale diocesano integrato il convegno regionale dedicato al tema “Le Biblioteche storiche ecclesiastiche. Tra conservazione, valorizzazione e Innovazione”. A organizzarlo, l’Ufficio regionale Beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale Calabra con il supporto e la collaborazione dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici dell’arcidiocesi di Crotone – Santa Severina. “Il Convegno cercherà di porre l’attenzione sugli strumenti per la gestione e per la fruizione delle biblioteche ecclesiastiche, sulla loro produzione pubblicistica; sull’impegno scientifico e sulle novità editoriali del settore. Il tutto al fine di rendere questi istituti sempre più rispondenti al loro compito canonico, culturale e pastorale”, si legge in una nota della diocesi. Al convegno parteciperanno, oltre ai direttori delle biblioteche ecclesiastiche, ai collaboratori e ai catalogatori, i vicari generali e i moderatori di curia delle diocesi di Calabria, gli incaricati diocesani ai Beni culturali ecclesiastici, i ricercatori e gli studiosi.