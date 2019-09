Diocesi: Catania, ieri sera è morto l’arcivescovo emerito Luigi Bommarito

Ieri sera, alle ore 21, nella sua residenza di Terrasini si è spento mons. Luigi Bommarito, arcivescovo emerito di Catania. I funerali saranno celebrati domani, sabato 21 settembre, alle ore 11, nella chiesa madre di Terrasini, dove verrà tumulato. Nel settimo della morte, giovedì 26 settembre, alle ore 18, nella basilica cattedrale di Catania l’arcivescovo, mons. Salvatore Gristina, presiederà una solenne concelebrazione in suffragio di mons. Luigi Bommarito. “Ci uniamo in preghiera di suffragio, grati al Signore per avercelo donato come Padre nel cammino della vita, come fratello nella fede, come apostolo nella Chiesa – dichiara in una nota la diocesi di Agrigento dove è stato vescovo -. Il sorriso di Maria lo accolga fra i santi nella gioia del paradiso”.