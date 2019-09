Diocesi: Assisi, prorogato fino a fine mese il bando per il recupero dell’antico vescovado

È stato prorogato fino a fine mese il bando per partecipare alla gara di appalto “Alla scoperta dell’antico episcopio”, che intende recuperare parte del vescovado di Assisi com’era ai tempi di san Francesco. Tra le domande che verranno presentate saranno scelte tre imprese singole da invitare alla procedura di gara per l’affidamento delle opere del valore presunto di circa 600mila euro. Nell’avviso, che è disponibile sul sito dell’ufficio tecnico della diocesi sono elencati i requisiti per partecipare alla selezione, oltre la documentazione da presentare entro le 12 del 30 settembre all’ufficio amministrativo della diocesi. Con la pubblicazione del bando, prende ufficialmente il via la seconda fase del progetto di recupero che punta a conciliare l’attuale connotazione di abitazione del vescovo e sede della curia diocesana con un percorso culturale e spirituale di riscoperta dell’antico episcopio. La progettazione, già in corso, e la conseguente realizzazione dovranno combinare le attività di routine degli uffici con le visite di turisti e con eventi che potranno svolgersi all’interno del vescovado, collegati concettualmente al santuario della Spogliazione di Francesco e al Museo della memoria, già allestito da più di un anno nei sotterranei del complesso episcopale. Dalla sua inaugurazione, avvenuta il 20 maggio 2017, il santuario della Spogliazione, che comprende la chiesa di Santa Maria Maggiore e il complesso vescovile, è divenuto punto di riferimento per tantissimi pellegrini, oltre 30mila l’anno, che vogliono conoscere e rivivere il gesto di rinuncia del poverello.