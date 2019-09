Zuppi cardinale: l’arcivescovo di Bologna, “è una chiamata al servizio, speriamo di essere buoni testimoni del Vangelo”

“Ringrazio il Papa per la fiducia e la stima. È un riconoscimento per tutta la Chiesa di Bologna, per la Comunità di cui faccio parte da tantissimi anni, ed è anche una grande responsabilità”. Così mons. Matteo Maria Zuppi ha commentato l’annuncio della sua nomina a cardinale dato ieri da Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

Raggiunto dalla notizia a Lourdes, dove ha guidato il pellegrinaggio diocesano nell’ambito di quello regionale con oltre ottocento persone, Zuppi parlando al Centro servizi multimediali dell’arcidiocesi di Bologna ha ricordato che “il cardinale veste di rosso perché deve testimoniare fino al sangue. Ecco, speriamo di essere buoni testimoni del Vangelo”. E, richiamando il brano evangelico di ieri, ha sottolineato come “è chiarissimo: essere nell’amore al servizio degli altri, degli ultimi. Questa nomina, quindi, è ancora di più una chiamata al servizio che ora, proprio qui a Lourdes, affido alla Madonna”.