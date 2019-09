Zuppi cardinale: arcidiocesi Bologna, “la nomina ci ha commosso e riempito di gioia”

“La chiamata che ha ricevuto il nostro arcivescovo a far parte del collegio dei cardinali ha commosso e riempito di gioia tutta la Chiesa bolognese. Mentre al vescovo Matteo è chiesta una più stretta collaborazione con il Papa nel governo della Chiesa universale, sentiamo in questa nomina anche la conferma del cammino di rinnovamento missionario intrapreso dalla diocesi”. Lo hanno affermato i vicari generali dell’arcidiocesi di Bologna, mons. Stefano Ottani e mons. Giovanni Silvagni, commentando l’annuncio dato ieri da Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro della nomina di 13 nuovi cardinali tra i quali mons. Matteo Maria Zuppi.

“Al nuovo dono di Papa Francesco, tutte le componenti della Chiesa di Bologna vorranno corrispondere con la preghiera e il sostegno all’arcivescovo, di cui ben conoscono lo spirito che lo anima nel servizio di Cristo e della Chiesa”, concludono i vicari generali.