Venezia76: il programma del 2 settembre. Leone d’oro a Julie Andrews. In concorso “Martin Eden” di Pietro Marcello, mentre fuori concorso c’è “The King” su Enrico V

Lunedì 2 settembre, programma della sesta giornata alla 76ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Occhi puntati oggi sul secondo Leone d’oro alla carriera dopo quello a Pedro Almodovar: a riceverlo è l’attrice inglese Julie Andrews, star degli anni d’oro di Hollywood soprattutto con grandi musical come “Mary Poppins” e “Tutti insieme appassionatamente”. La cerimonia è prevista per le 14.

Questa mattina la stampa vede in anteprima il secondo film italiano in competizione. Si tratta di Pietro Marcello con il suo “Martin Eden” con Luca Marinelli. Il film prende le mosse dal romanzo di Jack London ma Marcello lo adatta al contesto italiano, a Napoli. Il cast sarà sul red carpet alle 19.45.

Il secondo titolo che passa per la stampa alle 11.15, fuori concorso, è “The King” di David Michôd prodotto da Netflix. Il film affrontare la figura di Enrico V ed è interpretato da Timothée Chalamet, Joel Edgerton e Robert Pattinson. Il red carpet hollywoodiano è previsto alle 22.30.

Sul fronte eventi, all’Italian Pavilion si ricorda la conferenza stampa alle 15 dell’Acec per i 70 anni di attività, dal 1949, con don Adriano Bianchi e Francesco Giraldo. L’Associazione cattolica esercenti cinema festeggerà con gli SdC Days a Roma a dicembre. Nello spazio Fondazione Ente dello Spettacolo, anticipazioni invece sulle iniziative FEdS 2019-2020 con mons. Davide Milano e don Giuliano Savina.