Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Terremoto, il centro Italia trema ancora. Stati Uniti, uragano Dorian verso la costa Est

Cronaca: Pisa, donna trovata morta in un supermarket. Omicidio a Milano, arrestato il marito di Adriana Signorelli

Una donna di 32 anni è stata trovata morta da una guardia giurata all’interno del bagno di un supermercato, alla periferia di Pisa. L’esercizio commerciale ieri era chiuso e la morte della giovane risalirebbe al pomeriggio di sabato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per determinare le cause del decesso. Sul corpo della vittima non c’erano segni di violenze. Era stata la madre della vittima, proprio ieri, a denunciare la scomparsa della figlia che mancava da casa da un paio di giorni. È stato invece fermato con l’accusa di omicidio aggravato Aurelio Galluccio, 65 anni, marito di Adriana Signorelli, trovata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione di via san Giacomo alla periferia di Milano. L’uomo era già stato arrestato per aver cercato di investire gli agenti della Questura intervenuti sul posto. Il fermo è stato disposto dal pm Monia Di Marco dopo le indagini degli agenti della Squadra mobile.

Terremoto: trema ancora la terra in centro Italia. Scosse sismiche a Norcia, Arquata del Tronto e nel Reatino

Il terremoto torna a far paura nel centro Italia. La sequenza sismica ha interessato nella notte la stessa zona colpita dai potenti eventi tellurici del 2016 e 2017. La gente a Norcia si è riversata in strada e in piazza San Benedetto. Anche gli abitanti delle casette Sae sono usciti, pur essendo edifici completamente anti sismici. Alle 2.02 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 con ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 4 km di distanza da Norcia (Perugia), 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 14 da Accumoli (Rieti). Il sisma è stato seguito dopo pochi muniti da due repliche di magnitudo 3.2 e 2 nella stessa zona.

Stati Uniti: uragano Dorian, dopo aver colpito le Bahamas, punta sulla costa est. Evacuazioni in South Carolina

Il governatore del South Carolina, Henry McMaster, ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l’intera costa dello stato in attesa dell’uragano Dorian. L’ordine – secondo l’Ansa – riguarda circa un milione di persone. Intanto è stato chiuso l’aeroporto di Palm Beach, in Florida, dove l’uragano è atteso fra lunedì e martedì. Al momento non è previsto un impatto diretto, ma si muoverà vicino alla costa atlantica della Florida fra forti venti e piogge. Dorian si è invece già abbattuto con tutta la sua furia sulle Bahamas. L’uragano di categoria 5 con venti fino a 290 chilometri all’ora e con piogge torrenziali, il più forte dall’inizio dell’anno registrato in tutto il pianeta, ha toccato terra nelle isole. Le autorità americane seguono da vicino gli sviluppi: la prossima meta di Dorian è infatti la costa est degli Stati Uniti, con quattro se non cinque stati nel mirino dell’uragano che, continuando a cambiare direzione, è sempre più imprevedibile.

Germania: elezioni regionali in Sassonia e Brandeburgo, cresce la destra estrema, calo di Cdu e Spd

I cristiano-democratici della cancelliera Angela Merkel si confermano primo partito in Sassonia, ma in forte calo (-7%). La Cdu ottiene il 32% dei voti, l’estrema destra di Alternativa per la Germania (Afd) arriva al 27,5%, +17,8 punti rispetto alle ultime elezioni. Michael Kretschmer, esponente della Cdu, afferma a Euronews: “È un messaggio inviato dalla Sassonia. C’è una grande maggioranza di persone che difende positivamente questo Paese, che vuole qualcosa; la Sassonia, quella bella, ha vinto. Grazie a tutti voi”. Di parere Jörg Urban, di Afd: “Oggi è un giorno storico; il nostro giovane partito, che esiste da soli sei anni, ha scosso la roccaforte della Cdu”. In Brandeburgo, altro Land nel quale si votava, l’Afd ha preso il 22,5% dei voti, un risultato che segna l’ascesa del populismo. A trionfare nella regione che circonda la capitale sono però i socialdemocratici. Nonostante un calo di 4,4 punti, la Spd – che fa parte della Grande coalizione di governo con la Cdu – si conferma primo partito con il 27,5% dei voti.

Yemen: coalizione saudita bombarda un carcere, oltre cento morti. Dall’inizio della guerra 100mila vittime

Sono oltre cento le persone rimaste uccise in un raid aereo, condotto all’alba di domenica, dalla coalizione guidata dall’Arabia Saudita, contro un centro di detenzione in Yemen. I sette missili hanno colpito Dhamar, città situata a sud della capitale Sana’a, territorio controllato dai ribelli Huthi. Nel carcere erano presenti prigionieri politici. La coalizione ha negato che l’obiettivo fosse il carcere, dichiarando di aver distrutto un sito dove si trovavano droni e missili. Si scava in cerca di sopravvissuti sotto le macerie, ma secondo la Croce Rossa, le possibilità di trovare qualcuno ancora in vita sono sempre più flebili. Questo è solo l’ultimo bombardamento mortale in ordine di tempo, da parte della coalizione saudita, che combatte contro i ribelli sciiti, appoggiati dall’Iran, da oltre 4 anni. La guerra civile in Yemen, iniziata nel marzo 2015, ha già fatto quasi 100mila vittime.

Giappone: per l’Economist Tokyo è la città più sicura al mondo. Milano e Roma al 29° e 30° posto in classifica

Per la terza volta consecutiva Tokyo si piazza al primo posto nella classifica delle città giudicate più sicure al mondo. Lo ha stabilito l’indagine biennale del settimanale britannico Economist, avviata per la prima volta nel 2015, che quest’anno ha monitorato 60 città, utilizzando un numero analogo di parametri distribuiti in quatti campi principali campi: dal digitale alla salute, il livello di infrastrutture e la sicurezza personale. La capitale giapponese ha raggiunto le posizioni di vertice nel settore della prevenzione dei disastri naturali, il basso livello di attacchi informatici, e i tassi di criminalità estremamente ridotti. Nella classifica Tokyo precede Singapore e l’altra città giapponese di Osaka. La prima città europea è Amsterdam, al quarto posto, mentre per l’Italia Milano e Roma si piazzano rispettivamente alla 29ma e 30ma posizione. Al fondo della classifica tra le 60 città prese in considerazione, la capitale nigeriana Lagos, e Caracas, al 59° posto.