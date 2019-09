Scuola: Milano, 100mila borracce in alluminio in dono agli alunni per una città sostenibile e plastic free

Milano sempre più sostenibile e plastic free. A partire dalla scuola. Il 12 settembre si riapre nel capoluogo lombardo l’anno scolastico e per l’occasione il Comune avvierà la distribuzione di 100mila borracce di alluminio: 40mila realizzate da A2a e destinate agli alunni delle medie, 60mila realizzate da Mm per i bimbi delle elementari. La borraccia di alluminio dovrà sostituire sui banchi la bottiglietta di plastica per rendere la città il più possibile plastic free. Obiettivo da conseguire iniziando a educare fin dall’infanzia a sostenibilità e rispetto per l’ambiente. A lanciare l’iniziativa è stato il sindaco Beppe Sala postando su Instagram una sua foto con le due borracce. “Per dare il buon esempio partiremo dalle nostre partecipate e dai servizi pubblici. E faremo anche azioni simboliche che aiuteranno a riflettere: il Comune regalerà a tutte le bambine e i bambini delle elementari, e ai ragazzi delle scuole medie, al loro ritorno a scuola, una borraccia di alluminio per segnare la nostra volontà di combattere la plastica. Servono segnali e, soprattutto, esempi”, ha annunciato nelle scorse settimane presentando l’iniziativa.