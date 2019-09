Pontificia Accademia Vita: mons. Paglia negli Usa. In programma incontri con Microsoft e Ibm in vista dell’Assemblea 2020

Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita (Pav), è da oggi negli Usa. La visita si inserisce nella preparazione della prossima Assemblea della Pav (26-28 febbraio 2020) sul tema dell’intelligenza artificiale (AI) con la partecipazione di Microsoft e Ibm. Domani Paglia incontrerà studenti e docenti della Loyola Marymount University (Los Angeles) sul tema della bioetica globale e illustrerà i temi trattati da Papa Francesco nella Lettera Humana Communitas, pubblicata a gennaio di quest’anno in occasione dei 25 anni dalla istituzione della Pontificia Accademia. In quel testo Papa Francesco faceva esplicito riferimento all’importanza di affrontare le inedite sfide poste dalle tecnologie “emergenti e convergenti” poiché, “avvalendosi dei risultati ottenuti dalla fisica, dalla genetica e dalle neuroscienze, è possibile intervenire molto profondamente nella vita umana”.Il 5 settembre a Redmomd mons. Paglia – con p. Paolo Benanti, p. Carlo Casalone, mons. Lucio Ruiz e don Andrea Ciucci – partecipa ad una serie di incontri con i direttori delle diverse aree di sviluppo e di ricerca di Microsoft, sul tema intelligenza artificiale e bene comune. Nel pomeriggio incontra il presidente di Microsoft, Brad Smith, in preparazione dell’Assemblea Pav 2020 alla quale Smith ha accettato di partecipare. L’incontro del 5 settembre fa seguito alla visita in Vaticano compiuta da Smith lo scorso 13 febbraio nel corso della quale ha incontrato Papa Francesco. L’8 settembre la delegazione Pav si sposta a New York per un incontro di due giorni con i vertici Ibm. Il 9 settembre si affronta il tema dell’etica nell’era dell’intelligenza artificiale dialogando con i responsabili del progetto educativo-formativo per le nuove generazioni (P-Tech) che coinvolge studenti in 18 paesi e a Brooklyn per la città di New York. Il giorno seguente visita al Centro di ricerche Thomas J. Watson a Yorktown Heights per discutere di innovazione, AI e gestione dei dati. L’incontro sarà guidato, tra gli altri, da John E. Kelly, vice presidente esecutivo di Ibm. La Pav ha invitato Ibm ad inviare una delegazione all’Assemblea 2020.