Papa in Mozambico, Madagascar e Maurizio: Tv2000, una programmazione speciale per il viaggio apostolico

Tv2000, in collaborazione con Vatican Media, dedica una programmazione speciale al viaggio apostolico di Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Maurizio. Collegamenti con gli inviati Cristiana Caricato e Paolo Fucili, servizi e interviste a cura della redazione del Tg2000. Approfondimenti negli speciali della trasmissione “Il diario di Papa Francesco” condotta da Gennaro Ferrara.

Tra gli appuntamenti in diretta: mercoledì 4 settembre la cerimonia di benvenuto all’aeroporto di Maputo; giovedì 5 settembre l’incontro interreligioso con i giovani nel Pavillon Maxaquene in Mozambico, venerdì 6 settembre la visita all’ospedale di Zimpeto e la Santa Messa nello stadio di Zimpeto; sabato 7 settembre la recita dell’Ora Media nel Monastero delle Carmelitane Scalze in Madagascar, la visita alla tomba della Beata Victoire Rasoamanarivo e la veglia con i giovani nel campo diocesano di Soamandrakizay; domenica 8 settembre la Santa Messa nel campo diocesano di Soamandrakizay e recita dell’Angelus, la preghiera per i lavoratori nel Cantiere di Mahatzana, l’incontro con sacerdoti, religiosi, consacrati e seminaristi nel Collège Saint Michel; lunedì 9 settembre la Santa Messa al monumento di Maria Regina della Pace nelle Isole Maurizio, la visita al santuario di Père Laval.

Da giovedì 5 a lunedì 9 settembre in seconda serata l’instant film di Tv2000 sul viaggio del Papa. E martedì 10 settembre alle ore 23.15 la conferenza stampa di Francesco sul volo di ritorno.