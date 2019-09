Mons. Andrea Gemma: mons. Forte (Ceam), “il Signore lo accolga nella sua pace”

“Come presidente della Conferenza dei vescovi di Abruzzo e Molise desidero esprimere il cordoglio e l’assicurazione della preghiera per sua eccellenza mons. Andrea Gemma, vescovo emerito d Isernia-Venafro, tornato alla casa del Padre”. Lo afferma mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto e presidente della Ceam. “Possa il Signore accoglierlo nella sua pace e lui intercedere presso Dio per le Chiese di Abruzzo e Molise, che ha conosciuto e per le quali ha pregato e operato negli anni della sua azione pastorale ad Isernia-Venafro. Ci uniamo con la preghiera alle esequie che avranno luogo mercoledì 4 settembre alle ore 10 nella parrocchia di Ognissanti a Roma”, conclude mons. Forte.

La camera ardente sarà allestita presso la Cappella del Centro Don Orione di Monte Mario, nella giornata di domani, 3 settembre, dalle ore 10.30. Terminato il funerale a Roma, il 4 settembre, il feretro sarà portato a Tortona, dove saranno celebrati i funerali nel santuario della Madonna della Guardia, giovedì 5 settembre, alle ore 16. Subito dopo verrà tumulato nella cripta.