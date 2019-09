Istituto Pio XII: Aris, “eccellenza per la cura dell’asma infantile costretta a chiudere per rigidezza burocrazia Regione Veneto”

L’Aris (Associazione religiosa istituti sociosanitari) denuncia “l’incredibile opera di distruzione causata dall’estremizzazione della burocrazia nella Regione Veneto” dove un’eccellenza sanitaria riconosciuta in tutta Europa – l’Istituto Pio XII, centro per la cura e la riabilitazione delle malattie respiratorie del bambino e dell’adolescente, realizzato dall’Opera diocesana San Bernardo degli Uberti a Misurina (Belluno) – è costretta a chiudere i battenti. Il 31 dicembre prossimo infatti la struttura chiuderà. A motivarne la chiusura sono stati gli stessi sindacati di categoria con numerosi interventi sulla stampa locale. Una scelta “dolorosa e inderogabile”, scrivono, “nonostante ogni tentativo di rilancio dello storico istituto, di cui tanti hanno beneficiato, e nonostante i reiterati tentativi posti in essere nel corso degli anni per coinvolgere le istituzioni competenti (mostratesi sostanzialmente indifferenti)”. L’attività dell’Istituto effettivamente ha generato forti perdite, “divenute del tutto insostenibili – osserva l’Aris -, da quando la Regione Veneto è intervenuta con ferree disposizioni burocratiche che, sostanzialmente, hanno finito per impedire il proseguimento dell’attività”. Per reggersi economicamente, infatti, la struttura dovrebbe avere una trentina di bambini, mentre a settembre 2019 ci sono due sole iscrizioni. E con 12 dipendenti diretti, oltre ai medici esterni e altre 6-7 unità per i servizi di mensa e pulizie, non può sopravvivere. “Ad aver determinato questo crollo di iscrizioni, benché le malattie respiratorie siano in aumento sono state proprio le procedure rigide, analoghe a quelle per l’accesso alle case di riposo, adottate dalla Regione Veneto”, sostengono gli stessi sindacati ricordando inoltre che dei 1.200.000 euro stanziati dalla Regione ne sono stato erogati solo il 50% “per la politica di trattenere i pazienti nelle Ulss di appartenenza”.