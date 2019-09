Esplosioni Stromboli: Protezione civile, “decrescono parametri dell’attività del vulcano ma resta l’allerta arancione”

“Dopo il parossisma del 28 agosto e le due esplosioni maggiori del giorno successivo si registra una diminuzione generale dei parametri monitorati del vulcano Stromboli, che comunque rimane in una condizione di disequilibrio. I Centri di competenza del Dipartimento della Protezione civile hanno evidenziato infatti che l’attività del vulcano resta a un livello medio alto nonostante si registri un decremento sia del tremore che dell’attività di degassamento. Prosegue l’attività esplosiva principalmente dal cratere di nord est”. Ne dà notizia il Dipartimento della Protezione civile ricordando che “a seguito dell’innalzamento del livello di allerta da giallo ad arancione e la relativa fase operativa nazionale da attenzione a preallarme è stato attivato sull’isola un presidio di livello nazionale presso il Centro operativo avanzato (Coa), dove è presente un team del Dipartimento che sta svolgendo attività di supporto alle autorità locali”.

Nella giornata di ieri sono state ripristinate le boe ondametriche posizionate di fronte alla Sciara del Fuoco da parte del laboratorio di geofisica sperimentale dell’Università di Firenze, che erano state danneggiate dagli episodi eruttivi. Prosegue, invece, il divieto di sbarco a Stromboli per le imbarcazioni non di linea, le imbarcazioni da diporto ma soprattutto i cosiddetti “barconi” che trasportano sull’isola numerosi turisti giornalieri, ai quali per l’attuale condizione di disequilibrio del vulcano non possono essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza.

“Resta attivo il divieto di navigazione nello spazio di mare antistante la Sciara del Fuoco; il provvedimento disposto dalla Capitaneria di Porto inibisce la navigazione per due miglia, con una costante attività di vigilanza da parte della Guardia Costiera”, aggiunge la Protezione civile, sottolineando che “ai cittadini e ai turisti presenti sull’isola è stato distribuito un vademecum che contiene tutte le indicazioni sui comportamenti corretti da tenere in caso di esplosioni parossistiche e in caso di maremoto”.