Czerny cardinale: Centro Astalli, “Chiesa sempre più aperta e sempre più in cammino al fianco degli ultimi, con i migranti”

“Siamo felici di sapere che il gesuita p. Michael Czerny, è tra i cardinali scelti da Papa Francesco. Segno di una Chiesa sempre più aperta e sempre più in cammino al fianco degli ultimi, con i migranti! I nostri auguri pieni di stima e fraterna amicizia”. Lo scrive il Centro Astalli in un tweet, commentando la nomina a cardinale di p. Czerny, sottosegretario della Sezione migranti del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, annunciata ieri da Papa Francesco.

