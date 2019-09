Università Cattolica: anche quest’anno prima in Italia per presenza attiva delle aziende nei campus e offerta di opportunità di lavoro

L’Università Cattolica ottiene per il secondo anno consecutivo la prima posizione in Italia per la presenza attiva di aziende nei campus universitari guadagnando 12 posizioni rispetto allo scorso anno.

Sono i dati emersi da due degli indicatori che compongono il Graduate Employability Ranking 2019, l’indagine che analizza le migliori 500 università al mondo per quanto riguarda l’occupabilità tra i 758 atenei presi in esame.

Considerando la media ponderata di tutti gli indicatori, l’Università Cattolica del Sacro Cuore si attesta tra le posizioni 121-130 nella classifica mondiale. Entrando nel merito dei singoli indicatori, secondo l’indice “Employer – Students Connections”, realizzato sul numero di aziende attivamente impegnate nel campus, l’Università Cattolica è prima in Italia tra le 18 università italiane presenti in classifica e 58ª al mondo.