L’ambiente, la natura, la salvaguardia del Creato saranno i temi della serata in programma a Fossano, giovedì 3 ottobre, organizzata dalla diocesi in occasione della Giornata mondiale del creato. Ne dà notizia il settimanale diocesano “La Fedeltà”. Per l’occasione, saranno ospiti don Damiano Raspo, che sta concludendo la sua missione in Brasile e che parteciperà al Sinodo sull’Amazzonia di ottobre, e il vescovo di Sao Felix do Araguaia, mons. Adriano Ciocca Vasino.